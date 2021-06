Una morta diu a l'esquela qui pot anar i qui no al seu enterrament (i ho justifica)

Aquí hay UN NOVELÓN. pic.twitter.com/sBQmE3zLZJ — José Pardina (@pepelynx) June 4, 2021

són una de les peces més clàssiques de la premsa en paper. En una època en què els diaris eren llegits de manera massiva per la gran majoria de la població, es van convertir en una gran referència per a consultar les defuncions d'un poble, una vila o una ciutat. Ara per ara, no tenen la mateixa rellevància, ja que han estat substituïdes en major part per les xarxes i Internet, però de tant en tant apareixen algunes que deixen empremta. És el cas d'una esquela publicada aquesta setmana al. El missatge que s'hi llegeix"Seguint els meus principis i la meva particular manera de fer les coses, disposo que: Ja que fa molt de temps que la meva família no és de sang, imposo la meva última voluntat perquè nomésa les persones que menciono a continuació", recull l'esquela. Després hi apareix un seguit de noms molt concrets. Doña Maria només volia que hi anessin amics molt concrets.En un últim missatge, l'esquela sentencia a totes aquelles persones que no podran acudir a l'enterrament ni a cap dia del tanatori: "A la resta de gent que mai es va preocupar durant la meva vida,que segueixin tan lluny com ho van estar". Fa una setmana va aparèixer una esquela similar a Vigo que advertia en un missatge similar.

