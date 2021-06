Helicòpters, drons i una «app» per radiografiar la xarxa elèctrica i prevenir incendis

Un dels drons que utilitza Endesa per revisar la xarxa elèctrica. Foto: ACN

Un operari revisant una línia elèctrica des de l'helicòpter. Foto: ACN

invertirà aquest anyper radiografiar la xarxa elèctrica catalana iprop de les línies. A les brigades que estassen el sotabosc, les revisions des d'equipats amb càmeres termogràfiques i les inspeccions visuals i amb, la companyia hi incorpora aquest any unaper reportar incidències. La faran servir els operaris per notificar tot allò que pugui suposar un risc (com ara abocaments de deixalles al costat de les torres). En paral·lel, Endesa també començarà a escanejar amb làser totes les línies de mitjana tensió del territori, com ja es fa periòdicament amb la xarxa d'alta tensió.Arreu de Catalunya, Endesa hi té(una distància que equival a dues voltes i mitja a la Terra). D'aquestes el 67,3% són aèries; i per tant, tenen vegetació al seu voltant. Per protegir els boscos i evitar incendis forestals a prop de les línies, des de fa anys la companyia porta a terme accions de prevenció de manera periòdica. I gràcies a les noves tecnologies, Endesa ha pogut afinar cada cop més al detall a l'hora de detectar i erradicar aquells riscos que poden encendre una guspira.Aquest 2021 la companyia destinarà fins a 20 milions d'euros arreu de Catalunya per desplegar el seu pla anual de prevenció dels boscos. Suposa gairebé una tercera part del què invertirà Endesa en totes aquelles comunitats de l'Estat on opera l'elèctrica.El responsable de línies d'alta tensió d'Endesa, Carles Amills, ha explicat que el pla de protecció d'aquest any, que s'ha presentat a Sant Gregori (Gironès), es vertebra al voltant de tres eixos. Per una banda, l'estassada del sotabosc i la massa forestal que creix al voltant de la xarxa: "En realitzem com a mínim un cop cada tres anys a totes les nostres línies, però es poden situacions singulars per l'orografia del terreny o el tipus de vegetació que hi ha que fa que aquesta cadència sigui superior i podem arribar a fer-ne una cada any".Per altra banda, es fan les inspeccions des de l'aire amb helicòpter i drons (mitjançant càmeres termogràfiques i vídeos en HD). I finalment, les inspeccions visuals a peu de línia (també, amb l'ús de noves tecnologies).

