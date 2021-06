Vodafone no tindrà estand presencial en el Mobile

d'aquest any, previst del 28 de juny a l'1 de juliol. L'operador ha informat aquest divendres que no tindrà cap expositor físic a la fira, tal com ja van anunciar altres grans empreses del sector, com araL'empresa ha argumentat que "optar per una presència híbrida sense que els empleats viatgin" és "coherent" amb la seva política global de salut i seguretat "per protegir els empleats" durant la pandèmia de la Covid-19., i ha anunciat que enviarà a Barcelona "alguns" membres del comitè executiu. "Agraïm els passos que la GSMA ha pres per facilitar la participació que millor s'adapti al client. Per a Vodafone, això significa que participarem de forma mixta virtual i física aquest any", ha explicat la companyia., que comptarà amb 300 expositors i 600 ponents i espera acollir entre 30.000 i 50.000 assistents, després que l'edició del 2020 s'anul·lés pel coronavirus.Com a mesura de seguretat, per accedir al recinteamb 72 hores de validesa. A més, hi haurà tres punts per fer testos ràpids a les entrades de Fira de Barcelona i 13.000 dispensadors de gel hidroalcohòlic.

