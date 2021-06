Les vacunes que Oriol Mitjà recomanaria a la seva família

Altres notícies que et poden interessar

ha repetit els últims dies que la vacuna de no és la més adequada per als menors de 50 anys. L'investigador ha criticat que s'administri a la franja d'edat d'entre 40 i 49 anys i recorda que hi ha vaccins més segurs, com el deSobre aquesta qüestió, Mitjà ha estat especialment clar a Twitter aquest divendres. Així -i tenint en compte que "els resultats científics poden conduir a diferents interpretacions"-, s'ha posat com a exemple: "Us dic", ha anunciat.Per Mitjà, doncs,la destinaria a les persones que ja en tenen la primera dosi. La de Janssen la punxaria a les persones sense llar perquè els "costa accedir al sistema de salut" i "es beneficien de Janssen perquè és". Finalment, l'epidemiòleg posaria Pfizer i Moderna com a norma general a tota la gent que necessita la primera dosi, i concretament al grup de 40 a 49 anys.En la seva opinió, "el sanitari hauria d'informar quina vacuna està administrant i". El doctor remarca que "la recomanació del Ministeri és escollir qualsevol de les tres" -dels 40 als 49 anys- mentre "Salut sembla que s'inclina per Pfizer i Moderna".

