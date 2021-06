La UE presenta a l'OMC una contraproposta a l'aixecament de les patents

La Unió Europea ha presentat aquest divendres a l'Organització Mundial del Comerç (OMC) la seva contraproposta a l'aixecament de les patents de les vacunes contra la Covid-19. El pla europeu planteja petits retocs a les normes existents sobre propietat intel·lectual. En concret, el bloc europeu creu que s'hauria de "clarificar" l'ús de les "llicències obligatòries" per donar "garanties" als països que es vulguin acollir a aquest mecanisme per produir vacunes.Des de Brussel·les esperen que "un nombre significatiu de països" se sumin a la proposta europea i assegura que el grup d'Ottawa ja ha mostrat interès. Aquesta agrupació està formada per la UE, el Canadà, Austràlia, Japó, Corea del Sud, Nova Zelanda, Noruega, Suïssa, Brasil, Xile, Mèxic, Kènia i Singapur. Per contra, els Estats Units, l'Índia, Sud-àfrica i un centenar de països aposten per suspendre temporalment les patents dels vaccins. La setmana que ve es reprendran les negociacions a l'OMC al respecte i la UE explicarà la seva proposta. Fonts comunitàries esperen que es pugui arribar a un acord a l'OMC abans que acabi l'any.En casos d'emergència, l'acord internacional sobre propietat intel·lectual preveu el mecanisme de les "llicències obligatòries" per facilitar la producció de medicaments, i és això el que pretén ara la UE. Aquesta excepció permet a un govern concedir una llicència sense el permís del titular de la patent sota una sèrie de condicions. Els països pobres i en vies de desenvolupament es queixen que és una via molt complexa i amb poques certeses legals, que a la pràctica no els facilita produir vacunes ràpidament. Per això, reclamen l'aixecament de les patents.A Brussel·les diuen que alliberar patents no és "la millor resposta immediata" per resoldre el desigual accés a les vacunes. "No es pot forçar a una companyia a compartir el seu coneixement sobre una tecnologia", pensen fonts comunitàries. Així, creuen que seria més efectiu corregir els problemes existents per utilitzar les llicències obligatòries amb petits canvis a l'acord global sobre propietat intel·lectual, conegut com a TRIPS per les seves sigles en angles.Hi ha tres elements de les llicències obligatòries que pretenen esmenar des de Brussel·les. Primer volen deixar clar que la pandèmia és una situació d'emergència que dona dret a produir la vacuna sense haver de negociar la concessió de la llicència amb la farmacèutica propietària de la patent. En segon lloc, demanen que la remuneració establerta per a la companyia que exigeix l'ús de les "llicències obligatòries" tingui en compte si el nou productor ven les vacunes a baix preu. Per últim, proposen que no s'hagi de demanar una llicència per a cada país a qui es vulgui exportar, sinó que un sol permís cobreixi tots els països que no poden produir el vaccí.Tot i admetre que hi ha punts dèbils en l'acord actual, a Brussel·les continuen negant que les patents siguin el problema de l'accés a les vacunes. Bolívia està a l'espera que el Canadà doni una llicència obligatòria a una empresa per fabricar l'antídot de Janssen. Tanmateix fonts comunitàries neguen que no es doni més ràpidament per un problema de les normes de propietat intel·lectual sinó per les seves "lleis domèstiques".Així, les mateixes fonts asseguren que la UE no presenta aquesta proposta perquè consideri que la propietat intel·lectual sigui "un obstacle" per a l'accés igualitari a les vacunes. "Ho fem per garantir que el sistema estarà preparat per reaccionar si això es produeix", remarquen.

