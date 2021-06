L'emotiu discurs de comiat de Vicky Losada: «És la decisió més difícil de la meva vida»

🔊 @losada_vicky: "Esta será mi última temporada en el Club. Todo lo que he vivido de azulgrana me ha hecho la persona más feliz del mundo" pic.twitter.com/gL7tfwp45X — CAMP🏆🏆🏆ONES (@FCBfemeni) June 4, 2021

La capitana de l'equip femení de futbol del Barça, Vicky Losada, abandona la plantilla després de la millor temporada de la història del club. Lliga, Copa i Champions en el primer triplet que ha aconseguit mai un equip femení de futbol en tots els temps. La catalana ha pres aquesta decisió després d'haver-se vist relegada a la banqueta durant bona part de l'any."He de ser honesta amb mi mateixa. Ha arribat el moment de tancar aquesta etapa. El meu cor sempre serà blaugrana. Moltes gràcies i visca el Barça". Losada ha fet una roda de premsa aquest matí per anunciar la seva marxa, acompanyada de la majoria de jugadores del primer equip.Visiblement emocionada, ha volgut agrair al Barça tot el seu suport des que va arribar al club amb només catorze anys. "Vaig arribar fa 16 temporades i absolutament tot el que he viscut com a blaugrana m'ha fet la persona més feliç de món. Sé que sóc afortunada de poder estar aquí asseguda, per això vull donar les gràcies al club, que ha entès la meva situació. A totes les companyes que han passat per aquí també li dono les gràcies", ha dit entre llàgrimes. El futur de Losada, segons apunten diversos mitjans, és al Manchester City.

