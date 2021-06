El 4.264, número de desempat per entrar a les escoles bressol de Barcelona

El número de desempat per entrar a les escoles bressol i llars d'infants públiques de Barcelona és el 4.264. El número ha estat escollit en un sorteig públic que s'ha celebrat aquest divendres a la seu de l'Institut Municipal d'Educació.En total, s'han rebut 6.857 sol·licituds per obtenir una plaça per al curs 2021-2022, segons ha informat el Consorci d'Educació de Barcelona. Dilluns vinent es publicarà la llista de sol·licituds de preinscripció als centres amb la puntuació definitiva.Els criteris de puntuació per ordenar les sol·licituds són els següents:- Existència de germans o germanes escolaritzats/des al centre o de pares o tutors legals que hi treballen (40 punts).- Proximitat del domicili de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor o tutora o guardador/a de fet.-Domicili dins l’àrea d’influència del centre (30 punts)-Domicili dins del municipi de Barcelona però fora de de l’àrea d’influència del centre (10 punts)-Domicili fora del municipi de Barcelona (0 punts)-Quan a instància del pare o mare, tutor o tutora, es prengui en consideració en comptes del domicili, l’adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins l’àrea d’influència del centre (20 punts).- Renda anual de la unitat familiar.- Quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania (10 punts)- Discapacitat de l’alumne/a, pare o mare o germans amb una discapacitat igual o superior al 33% (10 punts).

