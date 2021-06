Jordi Gaseni, nou president de l'AMI

L'alcalde de l'Ametlla de Mar (Baix Ebre), Jordi Gaseni, ha estat escollit nou president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) en l'assemblea general de l'entitat que s'ha celebrat al Teatre Metropol de Tarragona aquest divendres, i que ha comptat amb les intervencions del president de la Generalitat, Pere Aragonès, i la presidenta del Parlament, Laura Borràs.Gaseni, d'aquesta manera, relleva en el càrrec el fins ara màxim dirigent de l'entitat, Josep Maria Cervera, batlle del Port de la Selva (Alt Empordà). Tots dos van acordar el 2019 repartir-se els quatre anys de mandat i el traspàs s'ha fet efectiu aquest divendres. En la reunió també s'han produït canvis en la directiva i l'executiva.Aragonès, ha estat l'encarregat d'obrir l'assemblea general de l'AMI i ha remarcat la "força transformadora" del municipalisme per assolir la República catalana. Aragonès també ha valorat el dictamen del Comitè d'Afers Legals del Consell d'Europa i ha manifestat que "la repressió contra l'independentisme no troba suports fora de l'Estat". El president ha expressat des de Tarragona que les institucions estatals "caldria que llegissin amb molta atenció" l'informe comunitari que, pel president, "insta" l'Estat a buscar una "solució política basada en el vot de la ciutadania".

