Aragonès i Sánchez acorden reunir-se a la Moncloa durant el mes de juny

han parlat aquest divendres durant quaranta minuts. Ha estat la sevades que el president de la Generalitat va assumir el càrrec. Del contacte n'ha sortit un compromís: Aragonès es desplaçarà a la Moncloa durant el mes de juny per celebrar la primera trobada presencial entre ells. Es tracta d'un pas previ a la propera reunió de la taula de diàleg entre l'Estat i la Generalitat, per la qual Aragonès vol esperar a la constitució de l'acord nacional per l'autodeterminació i l'amnistia. En un comunicat pactat, la Generalitat i la Moncloa que han acordatLa trucada també ha tingut un marcat component econòmic. Han coincidit, segons les fonts oficials, en la necessitat de "guanyar definitivament" la baralla al coronavirus -la vacunació avança i la incidència remet-, així com també de treballar per la reconstrucció econòmica. En aquest sentit, lade la Unió Europea (UE), que han de servir per fixar les bases de la revifada econòmica del país després de les conseqüències de la pandèmia. La conversa entre els dos presidents, segons el comunicat, ha estat "fluïda" i "productiva".La setmana passada ja es va produir unentre Sánchez i Aragonès, però fins avui no s'ha fet la trucada. El president de la Generalitat aspirava a que fos llarga, per abordar una sèrie de prioritats -dels fons europeus a la posada en marxa de la taula de diàleg-, i el proper pas serà la trobada a la Moncloa d'aquest mateix mes de juny. Un mes que estarà marcat per laals condemnats per l'1-O, que el líder del PSOE està disposat a acceptar malgrat que el Tribunal Suprem s'hi ha posicionat rotundament en contra.Aragonès no ha volgut especular sobre els indults -així ho assenyalava dijous passat en un reportatge a NacióDigital -, perquè defensa l'amnistia com a solució global a la situació processal de tots els afectats per. L'indult deixa fora els exiliats, que no han estat jutjats a Espanya -com vol el Tribunal Suprem-, ni tampoc els dirigents que han d'afrontar judicis en els propers mesos pels preparatius de l'1-O. La concessió dels indults avança en paral·lel als nous reveos per a l'Estat en el context europeu: Carles Puigdemont ha recuperat la immunitat perduda i el comitè d'afers legals del Consell d'Europa

