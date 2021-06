Què és la violència vicària, el maltractament que ha posat sobre la taula Rocío Carrasco?

Charles Boyer i Ingrid Bergman, a la pel·lícula «Gaslight», que escenifica el maltractament que duu el mateix nom Foto: MGM / Amazon

La violència masclista exercida contra les dones té moltes branques i tipologies.és una de les manipulacions i un dels abusos psicològics més dolorosos, més utilitzats i més normalitzats contra les dones en la nostra societat., en primera persona, tots aquests conceptes s'han posat sobre la taula i han ajudat a visibilitzar el que pateixen milers de dones arreu de l'Estat.ha estat l'última expressió de la violència exercida contra Carrasco -i contra les dones- que s'ha explicat en el capítol final de la sèrie documental deÉs una expressió de violència i maltractament contra les dones per part de les seves parelles a través dels fills. La manipulació, el maltractament físic o fins i tot, l'assassinat contra els menors per fer mal a la dona. Aquest concepte el va emprar per primer cop la psicòlogafa més d'una dècada, fent servir la paraula "vicari" en referència a la substitució d'una víctima per una altra amb la finalitat de fer mal a un tercer. La violència vicària, però és una de les pràctiques més utilitzades.Les dades del Ministeri d'Igualtat des de 2013 són esfereïdores:. Aquesta violència vicària és el que ha sofert Carrasco per part de la seva exparella,, a través de la seva filla, Rocío Flores. A Tenerife, precisament d'actualitat, un home ha desaparegut amb els seus dos fills en un procés de ruptura amb la mare.són els principals elements que deriven d'aquesta violència vicària. Un dels casos més sonats de la història de l'estat espanyol va ser el de José Bretón, que va cremar els seus fills després d'haver amenaçat a la seva parella que "li faria mal allà on més li dol". En el moment de la separació és on s'han identificat més casos de violència vicària.

