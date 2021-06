Impulsen una recollida d'aliments porta a porta per a famílies de Barcelona

La Fundació Raval Social i Acció Social Montalegre impulsen una recollida d'aliments solidària els dies 18, 19 i 20 de juny a tot Barcelona per entregar-los a entitats que atenen persones en situació de necessitat. Els impulsors calculen que hi participaran 300 voluntaris i consistirà en una recollida porta a porta.La iniciativa ha estat batejada amb el lema "Gràcies Barcelona, jo soc Raval" i arriba després que fa un any s'impulsés una proposta similar amb el nom "Yo doy comida al Raval".Els impulsors defensen la necessitat d'impulsar la campanya per l'increment de famílies a la ciutat que tenen dificultats per poder comprar aliments. Segons les seves dades, des de l'esclat de la pandèmia ha augmentat un 30% el nombre de famílies vulnerables amb risc d’exclusió social que no poden obrir les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene.Recentment, Càritas ha alertat que la quantitat de llars que viuen sense cap ingrés s'ha triplicat des de l'inici de la pandèmia . Així, si el febrer del 2020 la xifra se situava en un 8,2%, el maig del 2021 s'ha enfilat fins al 26,2%.Només el 8% cobra algun tipus de prestació d'ingressos mínims. L'entitat ha mostrat preocupació per la manca d'habitatge digne. Un 67% de les famílies que recorren a Càritas no en tenen, i es constata una tendència a l'alça del relloguer.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor