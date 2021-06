Els Bombers rescaten en helicòpter un ruc atrapat en un gorg a Mont-rebei

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dijous un ruc que havia quedat atrapat en un gorg molt estret al congost de Mont-rebei. L’avís el va donar el propietari de l'animal al voltant de les 19:30h, explicant que l'ase havia caigut en un forat amb aigua i que no en podia sortir. Ràpidament es va activar un helicòpter amb efectius del Grup de Recolzament d’Actuacions Especials (GRAE) dels Bombers, així com una dotació terrestre del parc de Tremp.El gorg estava situat a un quilòmetre i mig del pàrquing de la Masieta, al terme municipal de Sant Esteve de la Sarga. Un cop al lloc dels fets, membres dels Bombers van llençar-se a l’aigua i van aconseguir col·locar una instal·lació d’arnesos a l’animal per subjectar-lo bé i, amb l’ajuda de l’helicòpter, van aconseguir traslladar l'ase en un lloc segur. Tot i que estava espantat per l’ensurt i el dispositiu de rescat, el ruc ha sortit il·lès de l'accident i es troba bé. A les 21h es va donar el servei per finalitzat.

