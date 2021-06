Esperpèntic playback de Miguel Bosé a «La Voz»

𝐄𝐝𝐞𝐞𝐫 𝐕𝐞𝐥𝐚́𝐬𝐪𝐮𝐞𝐳 fue elegido por el gran coach, Miguel Bosé! 😃🎤🎶 #EstrenoLaVoz pic.twitter.com/Xm9shW7yNQ — Lᴀ Vᴏᴢ (@LaVozTvAzteca) June 2, 2021

Fa anys que la veu de Miguel Bosé preocupa els seus seguidors. El cantant, al centre de la polèmica per les seves teories negacionistes sobre la pandèmia del coronavirus, passa per un mal estat de salut.Bosé ha reaparegut al món de l'espectacle a través de la televisió mexicana: és el fitxatge estrella de «La Voz Azteca», un format del qual ja se n'han fet diverses edicions a l'Estat. Per celebrar la seva incorporació, el cantant va actuar però va necessitar fer playback per compensar l'absència de la seva veu. Al vídeo, es pot veure a partir del minut 1.15:Els espectadors no van encaixar bé que en un programa on es valora la veu dels concursants, un membre del jurat utilitzés aquesta tècnica. Posteriorment també es va poder veure un Miguel Bosé amb dificultats per parlar.

