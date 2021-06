Tornen les festes majors i les revetlles

Altres notícies que et poden interessar

Lesestaran permeses a partir del dilluns vinent. Així ho ha anunciat el Procicat, que ha remarcat que en totes aquestes activitats s'hauran de, com la limitació d'aforament o l'ús de mascareta.Es tracta d'una mesura que arriba gairebé deu mesos després de l'anul·lació i que era de les més esperades per part de la societat. De fet, quan es va anunciar que enguany hi hauria festivals d'estiu, la xarxa es va omplir de queixes perquè consideraven que es menyspreaven les festes populars.El Procicat també ha aprovat mantenir a partir de dilluns les, però ha, i també en, inclosos casaments i funerals. Aquestes mesures se sumen a les que ja han entrat en vigor aquest divendres, quei incrementen alUna altra de les novetats és que es podran fersinó també culturals i, en general, d'entitats de base associativa. Fins ara només es permetien les d'entitats esportives i amb un aforament limitat al 50%. Ara aquest aforament s'amplia al 70% i amb un nombre màxim de 500 persones o fins a mil amb ventilació forçada i mesures de control d'aglomeracions.D'altra banda, es podran–a universitats, centres adscrits i escoles de negoci ubicades a Catalunya- en les mateixes condicions que les activitats culturals. Així, caldrà respectar el 70% d'aforament, estar asseguts, amb un màxim de 1.000 persones i fins a 3.000 a l'aire lliure o amb condicions de ventilació reforçada. També faran falta mesures per evitar aglomeracions i amb assignació prèvia de seients i registre previ.Pel que fa a les, les. Així ho ha explicat ela TV3. Així, Educació ha enviat aquest divendres unes recomanacions als centres informant-los que podran obrir les portes a les famílies però seguint tots els protocols de seguretat per la pandèmia.El conseller també ha afirmat que la, tal com ha anunciat aquest matí la pot ser una "possibilitat" i s'ha mostrat favorable a retirar la mascareta als alumnes quan es pugui.

