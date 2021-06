El «Polònia» versiona C. Tangana en un gag sobre els indults

C. Tangana és un dels cantants espanyols amb més èxit avui. El passat mes de febrer l'intèrpret va estrenar El Madrileño, un àlbum que ha estat una autèntica bomba a totes les plataformes i que ha rebentat totes les llistes d'èxit. A l'abril va publicar una nova cançó que, com ja ve sent un costum, es va viralitzar ràpidament a la xarxa. Es tracta de "Tiny Desk", un tema en què col·labora amb setze artistes més, com Niño de Elche o Kiko Veneno.





Eln'ha fet unaper explicar el posicionament de polítics reconeguts del país sobre els. Hi apareixen Aznar, González, Guerra, Barrionuevo, Vera i un militar del 23F.Seguint amb la idea original de C. Tangana, els protagonistes d'aquestcomencen una conversa en quèes defineixen com els "Pollaviejas salvapatria, lo mejor de cada casa". Apel·lant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, els "indultados e indultadores bajo el mismo techo" afirmen que "no toleraran cap indult".A continuació es pot escoltar la cançó original:

