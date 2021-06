Aragonès i Sánchez es trucaran aquest divendres per planificar la trobada de presidents

Pere Aragonès i Pedro Sánchez mantindran unaaquest divendres. El president de la Generalitat i el del govern espanyol aprofitaran la conversa per planificar la seva primera reunió presencial, tal com ha avançat La Vanguardia i ha pogut confirmarde fonts del Govern.Els dos presidents ja havien intercanviat missatges després del nomenament d'Aragonès com a president de la Generalitat, però la d'avui serà la primera conversa on. Tot apunta que la primera reunió presencial entre Aragonès i Sánchez es produirà al Palau de la Moncloa, amb la reactivació de la taula de diàleg de rerefons.Aragonès tenia la intenció de reunir la mesa de negociació amb l'Estat abans de les vacances d'estiu -ERC voldria que hi participés Oriol Junqueras, president del partit-, peròLa trucada, doncs, servirà com a punt de partida en un camí condicionat per la concessió dels indults, que es preveu que es concretin en les pròximes setmanes.La Moncloa treballa amb la idea d'un perdó condicionat a la no reiteració del delicte - indults parcials i reversibles - per evitar un revés judicial del Tribunal Suprem. Sánchez ja ha començat a aplanar el terreny per justificar la decisió davant la bel·ligerància que exhibirà la dreta i l'extrema dreta.El govern espanyol portarà a la taula de diàleg una proposta de reforma del finançament, complir amb les inversions, mesures per evitar la judicialització, la descentralització d'ajudes i subvencions, i la gestió autonòmica del 0,7% de l'IRPF. Són alguns dels 44 punts de "l'agenda per al retrobament" que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja va posar sobre la taula a Quim Torra a la reunió del 6 de febrer del 2020.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor