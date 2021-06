Anar al lavabo a la feina no es pot comptar com a pausa

L'ha fallat que. Anar al bany és un dret que no es pot negar al treballador, i per aquest motiu la companyia telefònica Extel Contact Center ha estat condemnada."No permetre registrar pauses vulnera la, que no és altra cosa que el dret que té a ser tractat com una persona en tot moment", han afirmat els jutges de l'Audiència Nacional. "La prestació laboral és realitzada per éssers humans que no mereixen ser tractats com a simples màquines", recull la carta fundacional de l'Organització Internacional del Treball i que han recordat els jutges a Extel Contact Center.Es tracta d'una decisió que també inclou una altra conclusió, vinculada al teletreball, que ara està present en moltes empreses. La sentència dictamina quementre està fent teletreball,, i el temps que ha hagut d'aturar-se es comptarà com a efectiu.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor