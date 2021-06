Patrícia Plaja es presenta com un perfil «tècnic» i demana que no se l'utilitzi políticament

La nova portaveu del Govern,, vol obrir les portes del Palau de la Generalitat "comunicativament" perquè els periodistes tinguin accés a la informació. En la seva primera entrevista, a El Matí de Catalunya Ràdio, ha explicat que una de les novetats serà que els periodistes tinguin el seu propi espai al Palau, com ja passa al Parlament. També ha volgut deixar clar que el seu perfil no és polític, sinó "tècnic", i ha demanat que no se l'utilitzi políticament. "ni per un partit ni per l'altre, soc la portaveu del Govern", ha afegit. Plaja també ha volgut destacar la importància de la "coherència" en el discurs i s'ha referit a les filtracions com a "distorsions".Plaja ha explicat que el president de la Generalitat,li va fer la proposta i que fins ara no el coneixia. Assegura que en primera instància va pensar que es tractava d'"una broma". L'oferta que li va arribar la setmana passada en el marc de les converses en què participava sobre el model de comunicació que havia de seguir el Govern. La periodista ha explicat que el major, amb qui ha treballat estretament en els últims anys, l'ha animat a assumir el repte.L'excap de comunicació dels Mossos ha afirmat que farà de periodista i de tècnica i ha subratllat la importància de la coherència en els discurs de l'executiu. Segons Plaja, els periodistes han de fer la seva feina i han "d'aixecar" els seus propis temes però ha remarcat que, en referència a la seva figura, i que després s'han de poder explicar els temes des de cada departament. "Hem d'intentar tenir coherència a l'hora d'explicar les coses. Hi haurà matisos i maneres de veure diferents les coses però s'ha de comunicar tots a una", ha conclòs.La nova portaveu del Govern ha explicat la seva decisió: "Crec que és el moment de canviar, fer un salt professional i fer un canvi". En aquest sentit, afirma que. Sobre la seva etapa al cos policial, Plaja diu que allà va aprendre a fer "una comunicació molt objectiva i molt tècnica, ser capaç d'explicar les coses quan tens molt clar què ha passat i donar-ho a la ciutadania". Amb tot, creu que cal "salvar les diferències" perquè un Govern té un "perfil polític", però també cal "una informació tècnica".Com que no té rang de consellera, Plaja no podrà ser present en les deliberacions de les reunions del Consell Executiu que se celebren els dimarts, però ha explicat que serà present en una reunió posterior per parlar sobre com s'ha desenvolupat el Consell Executiu i dels acords presos. Ha avançat quei que aquest buit l'ocuparà el president, el vicepresident i la resta de consellers. Així doncs, ha remarcat que la voluntat és separar la comunicació política de la comunicació tècnica.Un dels objectius que s'ha marcat la nova portaveu del Govern és "parlar l'idioma de la gent del carrer" iperquè els periodistes tinguin accés a la informació. "Estic aquí per facilitar al màxim la feina dels periodistes. La meva figura és per explicar l'acció del Govern", ha afegit.

