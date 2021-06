Enxampen un conductor de TMB amb el mòbil i menjant pipes

Un conductor de Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) va ser enxampat agafant el mòbil i menjant pipes mentre estava de servei el passat dissabte 29 de maig. Un dels usuaris, sorprès per l'actuació del transportista, va decidir enregistrar-ho des de dins de l'autobús.Així ho ha avançat RAC1, que ha pogut parlar amb l'autor del vídeo. Aquest explica que els fets van succeir el passat dissabte al voltant de les vuit del vespre a la línia H6. Segons es pot veure al vídeo, el vehicle estava circulant per l'avinguda Diagonal, una part del trajecte que comença a Zona Universitària i acaba a la rambla Onze de Setembre, a Sant Andreu.L'usuari ha assegurat que durant tota l'estona que ell va estar a l'autobús, uns 20 minuts, el conductor no va deixar de cometre les imprudències. A les imatges enregistrades es pot veure com el conductor agafa diverses vegades el seu mòbil i se l'acosta a la cara, com si gravés una nota de veu. Tot, mentre menja pipes i, per tant, no fa ús de la mascareta, que és obligatòria per a tots els ocupants al transport públic.La normativa de trànsit considera que conduir utilitzant el telèfon mòbil és una infracció "greu o molt greu" i pot comportar sancions de fins a 200 euros, així com la retirada de sis punts del carnet de conduir. "Es prohibeix la utilització durant la conducció de dispositius de telefonia mòbil i qualsevol altre sistema de comunicació, excepte quan el desenvolupament es faci sense utilitzar les mans ni els auriculars o instruments similars", precisa l'article 18 del Reglament General de Circulació.Pel que fa al consum de pipes mentre condueix, la llei no prohibeix conduir menjant, però sí que el mateix article 18 remarca que el conductor "està obligat a mantenir la seva llibertat de moviments, el camp de visió necessari i una atenció permanent a la conducció, que garanteixin la seva pròpia seguretat i la de la resta d'ocupants del vehicle i d'usuaris de la via".TMB té constància de l'incident, però, de moment, la companyia no ha volgut donar detalls de la investigació i s'ha limitat a explicar que la denúncia feta per l'usuari "està seguint el procés habitual".

