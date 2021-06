Mor una mossa d'esquadra en un accident provocat per un conductor begut i sense carnet

Lamentem profundament la mort de la nostra companya Loli de l'ARRO Metro Sud quan tornava a casa després de treballar en un accident provocat per un conductor begut. Una forta abraçada a la família, amics i companys/es pic.twitter.com/oUbJJTvpBf — Mossos (@mossos) June 4, 2021

Una mossa d'esquadra fora de servei ha mort aquest passada nit en un accident de trànsit provocat per un conductor begut, segons ha informat la policia catalana. L'agent, de 43 anys, tornava a casa després de treballar. Pertanyia a la unitat ARRO de la Regió Metropolitana Sud.El sinistre va tenir lloc a les 23.00 hores al quilòmetre sis de la BV-1201, a Abrera (Baix Llobregat). L'agent, de 43 anys, tornava a casa després de treballar en el seu vehicle, quan un altre va envair el sentit contrari i va xocar frontalment, segons informa l'ACN.Tal com indica el cos dels Mossos d'Esquadra, el conductor no disposava de carnet de conduir i ha fugit a peu després del xoc, però ja ha estat detingut. Al seu cotxe hi havia un acompanyant que ha resultat ferit menys greu i està ingressat a l'hospital de Bellvitge.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor