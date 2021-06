Dotze intoxicats pel monòxid de carboni d'un escalfador a Olot

Un total de dotze persones han resultat intoxicades per inhalació de monòxid de carboni a l'interior d'un pis a Olot, segons han informat Protecció Civil i els Bombers de la Generalitat.Els Bombers han estat alertats per la policia local cap a les 4 hores d'aquest divendres i hi han desplaçat cinc vehicles. Quan han arribat al pis, on ja no hi quedava ningú, han detectat el mal funcionament d'un escalfador a la cuina. L'han desconnectat i han ventilat la finca.El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha traslladat els afectats a l'Hospital d'Olot però sis seran traslladats a una cambra hiperbàrica a Palamós. Els Bombers han marxat del pis un cop els mesuraments de monòxid marcaven zero.

