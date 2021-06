El govern espanyol creu que l'informe del Consell d'Europa «avala» l'actuació de l'Estat

El govern espanyol ha fet aquest dijous un "retret general" a l'informe de la Comissió d'Assumptes Jurídics i Drets Humans de l'Assemblea Parlamentària del Consell d'Europa, que demana a Espanya que alliberi els presos independentistes catalans i retiri les euroordres contra els exiliats.L'executiu estatal considera que tot el text parteix d'un plantejament "erroni", que és presumir que els líders polítics independentistes van ser processats per expressar les seves idees en l'exercici del mandat. Aquest "prejudici", afirma el govern, "contamina" tot el text i "es reflecteix" en la resolució i en les recomanacions. En tot cas, i més enllà d'això, l'equip de Sánchez creu que l'informe "avala" l'actuació d'Espanya en el cas.La comissió ha debatut avui aquest informe, que indaga sobre si els polítics haurien de ser processats per declaracions fetes en l'exercici dels seus mandats, amb l'estudi particular del casos d'Espanya i de Turquia. L'esborrany de conclusions, segons subratlla també el govern estatal, "reconeix" que els polítics independentistes "van actuar al marge de la Constitució i la legalitat".A més, i sempre segons l'executiu espanyol, l'informe del relator Boriss Clievics "admet" que la reacció de l'Administració de Justícia d'Espanya "en defensa de la legalitat vulnerada" va tenir lloc "dins dels paràmetres d'un Estat de Dret".

