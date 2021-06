Ciutadans s'alia a partits regionalistes al Senat per no perdre subvencions

de Miguel Ángel Revilla per substituir els senadors que van abandonar les files taronges. El partit que lideraaconsegueix així no perdre la subvenció dels grups parlamentaris a la cambra alta i mantenir els actuals temps d'intervenció.La formació taronja tenia set senadors, però la marxa de l'antiga líder catalana, de l'exsecretari d'organització del partit,, i de Ruth Goñi i Emilio Argüeso va deixar Cs amb tres senadors. Amb el nou grup, que es dirà Grup Democràtic Ciutadans-Terol Existeix-PRC, evita haver de passar al grup mixt.Tot i l'aliança amb els dos partits regionalistes, Cs assegura que les tres forces polítiques mantindran una "total independència, basada en el pluralisme polític, tant d'iniciativa, com de discurs, criteri i vot per cada una de les parts de l'acord".

