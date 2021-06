Mor la mare de Joaquim Forn

Marta Chiarello, mare de, ha mort aquesta tarda als 86 anys, segons han informat fonts de l'entorn familiar de l'exconseller d'Interior, empresonat a Lledoners. Va ingressar la setmana passada a l'hospital a causa d'unque no s'ha pogut revertir. En els propers dies, la família l'acomiadarà en una cerimònia íntima.No és la primera vegada que un dels presos o exiliats pateix una pèrdua com aquesta., per exemple, va perdre el seu pare el 6 de novembre del 2019 , en plena campanya electoral dels últims comicis estatals. En el cas de, el seu germà va morir a Bèlgica, on resideix l'exconseller de Salut, per poder estar acompanyat de tota la família en un moment com aquest. El setembre va serqui va perdre el seu pare després d'una llarga malaltia.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor