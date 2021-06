Crida a aturar el desnonament d'una família amb un menor d'un pis de la Generalitat

🔴MOLT GREU! #LaGeneralitatDesnona es nega a aturar el desnonament de la Nouha i la seva família en situació de vulnerabilitat i sense cap alternativa!



Marxem de l'Agència però us convoquem a tothom a aturar-lo demà a la porta!✌



Tothom atent a les convocatòries!💥

🔴 Les companyes de dins estan exigint que @territoricat s'assenti a negociar i aturi del desnonament de la Nouha i la seva família! #LaGeneralitatDesnona @govern@perearagones



A fora la gent ho té clar, d'aquí no marxarem sense una solució!✌

El Sindicat d'Habitatge del Casc Antic de Barcelona ha fet aquest dijous una crida per aturar el desnonament de la Nouha i la seva família -amb un menor d'edat- d'un pis propietat de la Generalitat. Segons el col·lectiu, la família fa més de dos anys que viu a l'immoble, després d'entrar-hi per subarrendament i ara està afectada per una ordre de desnonament per ocupació. La Generalitat no ha respost la petició deper valorar el cas.L'arribada de la comitiva judicial a l'immoble aquest divendres està prevista per a pocs minuts abans de les onze del matí. El sindicat ha fet una crida a concentrar-se davant la porta de la finca per aturar el desallotjament.La família disposa d'un certificat de vulnerabilitat i el col·lectiunassegura que no disposa de cap altre lloc on viure. Per això reclama al Govern que apliqui la moratòria de desnonaments estatal, que ajorna els processos de desallotjament fins al 9 d'agost, després de l'última pròrroga.Aquest dijous representants del sindicat s'han manifestat a les portes de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per reclamar una negociació amb la Generalitat. Les fonts consultades asseguren que no han pogut aconseguir el seu objectiu i es preparen per aturar aquest desnonament -i quatre llançaments més previstos al barri- a través de la resistència veïnal.

