Un jove de 19 anys, ferit crític en ser atropellat per un tren de Rodalies a Cunit

després de ser atropellat per un tren a, al Baix Penedès, quan creuava per un punt de les vies sense pas habilitat. Els fets han ocorregut aquest migdia a un quilòmetre de l'estació, en concret a la via on el comboi va en direcció a Flix.el jove ha estat evacuat pel Servei d'Emergències Mèdiques en un helicòpter medicalitzat fins a l'Hospital de Bellvitge. Durant tot el migdia, els trens han hagut de circular per la via única de. Ara per ara, la circulació ja està restablerta però hi poden haver retards puntuals d'un màxim de 30 minuts. Fins a tres ambulàncies del SEM s'han personat al lloc dels fets.