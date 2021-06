Localitzat mort el noi de 15 anys desaparegut a l'Ebre mentre feia caiac

Trobat un cos a Miravet, a 250 m de l'indret on s'ha albirat per darrer cop la víctima desapareguda avui al riu Ebre durant unes pràctiques de lleure (hora troballa 16.55) #bomberscat emprendrà ara la tasca d'extracció del cos i @mossos les de peritatge i identificació — Bombers (@bomberscat) June 3, 2021

Aquesta tarda ha estat, després de tirar-se a l’aigua quan havia acabat de participar en una sortida amb caiac amb altres alumnes de l'institut Agustí Serra i Fontanet de Sabadell, on estudiava. Els Bombers han trobat el cos a 250 metre d'on havia estat vist per última vegada el jove sabadellenc.El grup el formaven 116 estudiants, d'entre catorze i quinze anys, de l'que aquesta setmana feien una estada a la Ribera d'Ebre. Van arribar dimarts i la tornada estava programada per aquest divendres. L'activitat amb caiac d'aquest dijous es feia en grups, tant al matí com a la tarda.El noi desaparegut, les pales i les armilles salvavides per capbussar-se a l'Ebre davant de la platja de l'Arenal.Un d'ells ha avisat que el seu company havia entrat a l'aigua, però no n'havia sortit i, posteriorment, s'ha alertat al telèfon d'emergències. En la recerca hi ha participat 20 dotacions de bombers –amb helicòpters, sis embarcacions, GRAE subaquàtic, unitat canina, comandament-, tretze dels Mossos –també amb un altre helicòpter i submarinistes-, Guàrdia Civil, així com efectius del SEM i Creu Roja.

