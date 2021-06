Els treballadors del 112 faran vaga la revetlla de Sant Joan

de cara al. L'aturada, convocada per la, serà des de les 8 del matí del 23 fins a les 8 del matí del dia de Sant Joan, el que, "la nit amb més volum de trucades de l’any", segons s'ha fet constar des del sindicat.L’objectiu de la vaga és "reivindicar la millora en la gestió del servei i les condicions laborals del personal", segons s'ha apuntat a través d'un comunicat. La decisió s'ha pres després d'una assemblea, amb un únic punt del dia, amb 49 vots a favor, cinc en contra i cinc en blanc.La mesura s'ha adoptat, segons s'ha explicat, per "denunciar la precarització del servei i la necessitat de millorar la gestió del 112 de forma profunda". L'aturada "ha de servir, més enllà de per exercir un dret fonamental com a eina de reivindicació, per donar a conèixer a la ciutadania quina és la situació que viu el servei i com aquesta mala gestió acaba afectant de forma directa el ciutadà".La vaga. En una nova assemblea encara amb la data per concretar es decidiran les accions de protesta que es duran a term durant tota la jornada a partir del dia 23. La vaga la convoca CGT Catalunya "després de ser ratificada per les assemblees dels dos centres", s'ha conclòs.