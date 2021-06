La CUP planta el nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya: «Que se'n vagin»

Que se'n vagin! ↙️↗️



"El cos ha estat la punta de llança de repressió contra l'independentisme". Així respon Pau Juvillà, diputat de la CUP i secretari tercer de la mesa del Parlament, a la invitació per assistir al nomenament del coronel Pedro Antonio Pizarro com a nou cap de la Guàrdia Civil a Catalunya. En una carta que ha avançat El Món i ha confirmat posteriorment la formació a través de Twitter, Juvillà retorna "amablement" la invitació i, citant "un dels lemes històrics de l'esquerra independentista", tanca la carta amb un missatge clar: "Que se'n vagin".El diputat anticapitalista explica que aquest dimecres va rebre una carta per acudir a l'acte de nomenament, que se celebrarà el dia 11 de juny a la seu de comandància de la Guàrdia Civil de Sant Andreu de la Barca. Juvillà explica que no hi acudirà perquè té "memòria" i acusa el cos de ser una "baula més de l'exèrcit d'ocupació de l'Estat espanyol als Països Catalans".Juvillà recorda en la mateixa carta tenir "ben present" l'operació Garzón de l'any 1992 i els noms i les denúncies de tortures de les 45 detingudes. Un fet que, recorda el cupaire, va comportar la condemna del Tribunal Europeu dels Drets Humans (TEDH) l'any 2004. El secretari de la mesa de la cambra catalana també diu tenir "ben fresques" les imatges de l'1 d'octubre: "Pegant-nos a nosaltres, als nostres pares, mares, avis i àvies quan es dirigien amb l'arma temible: una butlleta a la mà".

