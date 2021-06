Marjan C., l'home sense sostre tirotejat per un agent de la Guàrdia Urbana, ha rebut una citació per declarar els propers dies com a acusat per un delicte d'atemptat contra l'autoritat, segons confirmen afonts coneixedores del procés judicial. L'home declararà al jutjat d'instrucció 24 de Barcelona, en el marc de l'única causa oberta pel cas. Fins ara, l'Ajuntament de Barcelona i la policia local han emparat l'actuació de l'agent, que continua patrullant La Guàrdia Urbana va corregir el reglament intern d'ús d'armes de foc just després del tiroteig, tal com va avançar aquest diari , i tot i que el protocol no empara l'actuació de l'agent que va disparar, el cos policial i el govern municipal hi han tancat files. Imatges enregistrades durant l'actuació policial mostren com el policia havia desenfundat l'arma mentre perseguia Marjan C., i que aquest duia una mà en cabestrell i una bossa de plàstic a l'altra mà en el moment de rebre l'impacte de bala. Per ara, l'agent no està investigat per cap jutjat.Inicialment, l'Ajuntament de Barcelona assegurava que Marjan C. havia intentat atacar els agents. "Un agent ha disparat a una persona per repel·lir una presumpta agressió", comunicava la Guàrdia Urbana a través del seu compte oficial de Twitter. "La persona mostrava una actitud molt agressiva i amenaçava els agents amb una navalla de grans dimensions", afegia. El tinent d'alcaldia de Seguretat i Prevenció, Albert Batlle, assegurava després dels fets que la víctima s'havia "abraonat" contra els agents. Quatre dies després, evitava donar-ho per fet i el relat oficial quedava qüestionat.Quan comparegui davant del jutge, Marjan C. explicarà per primera vegada la seva versió dels fets davant d'un tribunal. En declaracions a, l'home va relatar que en cap moment va atacar la policia . "Estava dret al carrer i anava a rentar-me les mans a la font quan vaig veure les llums dels cotxes de la policia, que avançaven des de l'Arc de Triomf. Vaig començar a córrer perquè tenia por que m'atropellessin", explicava en la conversa amb aquest diari, la primera que es va publicar.Després de ser tirotejat, Marjan C. va ser traslladat a l'hospital en estat crític i va estar ingressat quatre mesos . A finals de març va rebre l'alta i va tornar a viure al carrer. Setmanes després va obtenir plaça a un alberg municipal.Ara, haurà de decidir si vol manifestar davant del jutge la voluntat de denunciar l'actuació policial, després que el metge forense l'hagi considerat capacitat per declarar davant d'un tribunal. Arrels Fundació està a l'espera de la decisió de Marjan C. per saber si pot exercir d'acusació popular en una hipotètica investigació contra l'agent que va disparar.A l'espera de la seva decisió, diverses veus han qüestionat l'operatiu de la Guàrdia Urbana. El Centre de Defensa dels Drets Humans Irídia ha reclamat reiteradament apartar cautelarment l'agent del patrullatge al carrer, però l'Ajuntament ha decidit mantenir-lo amb aquestes funcions.Els grups de l'oposició, mentrestant, han mantingut una postura tímida. ERC ha qualificat de "desproporcionada" l'actuació policial, mentre que JxCat ha reclamat "transparència" a l'Ajuntament sobre el cas. Ciutadans ha plantejat la realització d'una investigació interna -que la Guàrdia Urbana ja ha realitzat sense conseqüències per a l'agent- i el PP ha aprofitat el cas per instar el consistori a autoritzar l'ús de pistoles tàser per part de la policia municipal.Els grups del govern municipal -Barcelona en Comú i PSC- han derivat en l'intendent major del cos, Pedro Velázquez, el posicionament sobre els fets i Batlle s'ha limitat a assegurar que el tiroteig "obligava" a repensar els protocols interns d'ús d'armes de foc. El cas tindrà un nou episodi els propers dies amb la declaració de Marjan C. davant del jutge.

