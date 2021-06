L'insòlit cas d'una jove de 22 anys al·lèrgica a l'aigua: així és el seu dia a dia

Patir una vida condicionada ade la nostra societat. Però de manera quotidiana. La pols, alimentàries, el làtex o altres més poc comunes com el sol afecten milions de persones al món. Però, existeix l'al·lèrgia a l'aigua? Sí, és molt poc freqüent i una jove dels Estats Units ha explicat com la pateix, que li suposa i quines conseqüències té.La jovede 22 anys, fa 10 anys que va ser diagnosticada amb urticària aquagènica. Es tracta d'unaque li provoca erupcions, vermellors i altres símptomes quan el seu cos entre en contacte amb l'aigua. Pot ser bevent aigua, quan plora, quan sua o quan es dutxa.Així ho explica ella mateixa al seu perfil d'Instagram @livingwaterless on relata com és viure amb aquesta afectació. "És molt difícil de gestionar", assegura la noia, que pateixDe fet, la Tessa assegura que fins i tot "A través dels seus vídeos intenta fer pedagogia sobre les seves molèsties i que li suposa tot aquest tràngol, que el passa de manera positiva.Tot i que es pren medicació, la urticària aquagènica és incurable avui dia i això fa que la Tessa hagi d'anar amb molt de compte. Per exemple, no només es dutxa menys o evita l'activitat física, sinó que procura no menjar aliments que continguin molta aigua, com ara la fruita. Sigui com sigui, tal mostra en el seu Instagram, manté una actitud positiva i

