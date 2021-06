Un noi de 15 anys desapareix al riu Ebre mentre feia caiac

Ampli dispositiu policial i dels cossos d'emergències per intentar localitzar un noi de 15 anys, estudiant de l’Institut Agustí serra i Fontanel de Sabadell, desaparegut al riu Ebre, a Miravet. Els Bombers han rebut l’avís a les 13.03 hores i a hores d'ara tenen activades 16 dotacions, entre les quals hi ha un helicòpter, amb efectius del Grup d’Actuacions Especials (GRAE) submarinistes i de muntanya, una embarcació desplaçada des de Tortosa i mitjans terrestres.Segons han informat els Mossos, el noi estava fent una sortida en caiac i a la zona de la Platgeta, on hi ha l’embarcador, no se l'ha vist sortir de l'aigua.

