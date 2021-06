Berga reivindica a la Generalitat que tingui «respecte» per la Patum

Representants dels grups polítics i membres del Patronat de la Patum Foto: ACN

Tots els grups municipals amb representació a l’Ajuntament de Berga i els membres del Patronat de la Patum han exhibit una imatge d’unitat per reclamar un finançament estable per la Patum. Han exigit, aquest dijous, a la Generalitat de Catalunya l’elaboració d’un Pla sectorial per la represa de la cultura popular arreu del territori. “Sabem que la cultura popular no genera tants ingressos com altres festivals, però la cultura popular són emocions, és memòria i és la nostra història”, ha informat l’alcalde accidental, Ivan Sànchez.Ferran Aymerich, del grup municipal Junts per Berga, ha remarcat que la ciutat de Berga i la Patum se li planteja un repte molt important de cara l’any vinent. “Ha de ser l’any de la represa i tots haurem de fer un esforç per readaptar la festa als nous temps”. També subratlla que caldrà que tothom s’impliqui en la represa per obtenir tres factors, que són “el d’un finançament correcte, el suport institucional i sobretot la capacitat de readaptar aquesta festa i enfocar-la al futur més pròxim”. Per finalitzar el seu torn, ha afegit que “si no hi som tots de forma unànime, passarà com altres anys i les coses es deixaran a mig fer”.Per part del PSC, Abel Garcia ha reivindicat la unitat per defensar la festa i la cultura popular. “Comencem a caminar junts, amb vista a un futur, perquè la Patum va molt més enllà d’una legislatura, i ha de perdurar pels ciutadans de Berga, la comarca i el món”, ha informat Garcia. A més, com a últim grup del consistori berguedà, el PSC ofereix consens per seguir treballant per un benefici de tota la ciutadania.Segons l’Ajuntament de Berga, la subvenció que rep la Patum per part de la Generalitat s’ha reduït un 70% des del 2015 i ha passat dels 106.000 euros anuals als 30.000.

