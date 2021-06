L'expresident del Reus Deportiu, absolt del cas de les targetes de crèdit

que va tenir lloc el passat mes d'abril a l'Audiència de Tarragona, segons ha pogut saber. L'exdirectiu roig-i-negre entre 1996 i 2011 havia estat, entre les quals restaurants, puros, clíniques per perdre pes i centres comercials.Segons la Fiscalia, tot plegat ascendia a una. La sala ha certificat que els documents presentats podrien ser constitius dels. Amb tot, aquests han prescrit.El cas ha girat al voltant de l'ús de dues targetes de crèdit que el club va posar a l'abast a Sabater per tal que les usés per a despeses relacionades amb els objectius del seu càrrec. Segons la Fiscalia, però, almenys entre 2003 i 2011, les va emprar per cobrir despeses particulars. La defensa, al seu torn, va al·legar indefensió ja a la sessió de qüestions prèvies, va plantejar lai va mantenir que el Reus Deportiu no s'hauria d'haver personat com a acusació particular perquè no es va pas aprovar per junta.per a Sabater per apropiació indeguda, tot sol·licitant a més una indemnització per al club reusenc de 75.683,71 euros (la xifra que es considerava que s'havia gastat sense justificar)., al seu torn, i que ha exercit l'acusació particular, va demanar fins a cinc anys de presó per estafa i apropiació indeguda, tot establint en més de 150.000 les despeses personals.