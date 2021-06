Preocupació als parcs naturals per l'abandonament d'espècies exòtiques de particulars

. Viuen en terraris i peixeres de particulars, però també s'estan propagant en basses de parcs naturals que gestiona la Diputació de Barcelona, fruit d'alliberaments de particulars. Aquest fet impacta directament en l'hàbitat de les espècies autòctones i es perd biodiversitat.Ho han constatat tècnics de l'ens i investigadors de la, que estan fent un seguiment dels amfibis en aquests ambients lacustres. Alerten que aquests alliberaments domèstics d'espècies exòtiques tiren per terra anys de feina ambiental i recursos públics que es podrien destinar en la gestió i millora dels espais. Uns esforços econòmics que han crescut en els últims anys.La pèrdua de diversitat d'espècies és un dels principals problemes d'aquests alliberaments d'animals exòtics en plena natura. Una problemàtica que els investigadors de la Societat Catalana d'Herpetologia han constatat sobre el terreny. "En aquesta bassa, per exemple, hi hauria d'haver sis. Però què passa? Que només n'hi ha una,, que és capaç d'aguantar la pressió depredadora" d'exemplars com e, coneguts popularment com a peixos de colors, explica a l'ACN Eudald Pujol, biòleg de la Societat Catalana d'Herpetologia, al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.

Un tritó alpí trobat en un parc natural de la Diputació. Foto: Lourdes Casademont

Una situació que es repeteix a tot arreu on hi ha hagut alliberaments il·legals d'invasores (peixos, crancs i amfibis) i que, segons els investigadors han pogut constatar, és més general del que creien. "Ens ha sorprès la important presència que tenen a dins de parcs, imaginem-nos què deu passar a fora, on no hi ha un ens gestor definit que hi pugui actuar", remarca.no només són competència directa amb exemplars autòctons, que lluiten pel mateix aliment, sinó que també depreden les seves larves i poden transmetre malalties mortals, com ara fongs o virus que poden eradicar espècies. Ha passat a indrets com Bèlgica on "gairebé han desaparegut les salamandres a causa d'aquest fenomen", alerta Daniel Pons, tècnic de conservació delUn altre descobriment que ha fet saltar les alarmes als investigadors és la presència d'exemplars de tritó alpí, una espècie invasora a Catalunya molt apreciada perpels colors que té. En un dels parcs que gestiona lase n'han detectat una vintena d'exemplars en l'últim any."Pot semblar poc, però són els adults; els subadults (que no han detectat) poden estar al bosc durant tres anys fins que retornen en basses", afirmabiòleg i membre de la SCH. Alerta del dany ambiental "incalculable" de tenir una espècie com aquesta en un indret que no és el seu hàbitat.Si bé un particular, per desconeixement, els podria haver alliberat pensant que seria un bon indret, creuen que el més plausible és que ho fes per obtenir-ne "un benefici econòmic". L'alliberament passaria per utilitzar aquestes basses com a incubadora natural i, un cop passat un temps, anirien a recollir-ne les cries per poder-les vendre. Aquest gest, mogut per un interès particular, però, tira per terra els esforços de recuperació d'hàbitats per afavorir la biodiversitat."Hem d'actuar constantment per eradicar-los", subratlla l'investigador, que afegeix que aquests exemplars domèstics poden ser també una amenaça per a lasi es barregen amb tritons autòctons.Aquesta situació es repeteix en els parcs de tot Catalunya on la presència d'exòtiques ha obligat a incrementar any rere any els recursos per combatre la seva propagació. Els tècnics i investigadors viuen amb impotència aquest fet, especialment els alliberaments per part de particulars, i insisteixen en la necessitat de conscienciar sobre els danys ambientals i les dificultats tècniques que això comporta. Al final, s'hi han de destinar uns diners i unes hores de feina que podrien servir per avançar en la recuperaciói concentrar-se en les tasques de gestió de parcs que tenen encomanades .Segons la memòria d'actuacions de la Subdirecció general de Biodiversitat i Medi Natural de la Generalitat, durant el període 2019-2020 es van destinar prop de 5 milions d'euros en accions per combatre les espècies invasores, sobretot en control-eradicació. La xifra no inclou la despesa de personal deLes espècies que van concentrar més recursos van ser. "El problema no és nou però s'ha incrementat en els últims anys degut al canvi climàtic, la globalització i les alteracions antròpiques, afectant greument l'equilibri dels ecosistemes", remarquen a l'informe.D'altra banda, cal matisar que no totes les espècies exòtiques que arriben a Catalunya seran invasores i provocaran danys en els hàbitats. Fins a l'any 2019 s'havien detectat 1.625 espècies o subespècies exòtiques però 190 es consideraven invasores, és a dir, un 12%., fa quatre anys que van impulsar un projecte de recuperació de basses naturals. "El resultat ha estat molt positiu, per la gran varietat deque s'hi han trobat", explica el seu director Joan Carles Àngel. Aquest espai també ha patit la introducció d'exòtiques. Aquest hivern han eliminat una colònia de 300que vivien en una de les basses, aprofitant que havien de fer una millora de l'espai. I també aquí, assegura, els resultats de recuperació d'hàbitat s'han aconseguit gairebé de forma immediata. En l'interior de la bassa, hi ha una gran varietat dede diferents espècies autòctones.Feta aquesta feina, admet que els preocupa que hi hagi persones que tornin a fer-hi alliberaments de mascotes com. "La gent no és conscient de les dificultats que tenim de gestió dels espais amb costos molt alts", afegeix. Uns diners que són públics i que s'haurien d'invertir en seguir avançant en la recuperació i manteniment d'hàbitats.A tall d'exemple, el 2019 aquest parc va destinar un total de 3.312 euros en accions per erradicar i controlarmentre que un any després, la xifra va pujar a 7.423 euros. Aquestes dades no inclouen estudis ni les hores de treball dels tècnics de la Diputació de Barcelona.Tècnics i investigadors coincideixen en la conscienciació ciutadana perquè deixin d'haver-hi alliberaments en plena natura. "Si algú no pot ocupar-se de la mascota, que truqui als Agents Rurals per veure què s'ha de fer però mai deixar-los anar al medi", remarca Eudald Pujol.

