Les competències sobre habitatge recauran finalment en Drets Socials

Novetats en el repartiment d'àrees del Govern. El vicepresidentha anunciat aquest dijous al ple del Parlament que les competències en habitatge, que havien de dependre de Polítiques Digitals i Territori -el departament que, precisament, lidera Puigneró-, passaran ara sota la jurisdicció de. La conselleria de Violant Cervera, també de Junts, controlarà un àmbit especialment sensible del Govern, tenint en compte que l'habitatge ha estat situat com una de les prioritats deen un context d'emergència social per la crisi del coronavirus.Aragonès va anunciar dimarts, en la primera roda de premsa posterior al consell executiu , la creació d'un grup de treball per. El president de la Generalitat va demanar treballar amb una "perspectiva àmplia" -amb l'ajuda dels serveis socials, les eines de la mediació i el diàleg amb l'administració de justícia- per evitar desnonaments a la força. En el grup de treball hi participaran els departaments de Presidència, Interior, Justícia i Drets Socials.Entre els objectius del nou òrgan que promou Aragonès hi ha la revisió dels protocols dels desnonaments - una de les prioritats de l'acord entre ERC i la CUP - i la participació dels Mossos en els dispositius de desallotjaments. El mateix president de la Generalitat es va comprometre a obrir una via de contacte amb la presidència del(TSJC) per estudiar canvis en els protocols.Fonts del Govern assenyalen que el canvi obeeix a la voluntat de "consolidar" l'habitatge com un dret social, i remarquen que, en els últims anys, bona part del pressupost de l'ja tenia a veure amb qüestions socials i no tan relacionades amb les infraestructures. La idea, sostenen a l'executiu, és donar una resposta "més efectiva" a un problema com és l'emergència habitacional.La CUP, com a soci parlamentari prioritari del Govern, ja ha fet saber queal qual va arribar amb ERC. En els primers debats a la cambra, els anticapitalistes han situat les polítiques d'habitatge com a prioritàries. La setmana passada, quatre diputats de la CUP van estar a primera fila d'una mobilització per atirar un desnonament a Barcelona, missatge inequívoc de tot el que es juga Aragonès com a president en aquesta matèria concreta.

