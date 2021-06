Teresa Cabré, elegida primera presidenta de l'IEC, que defineix com una «estructura d'Estat»

La filòloga Teresa Cabré ha estat elegida presidenta de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC), la primera dona a exercir aquesta responsabilitat des de la creació d'aquesta institució, fundada per Enric Prat de la Riba, l'any 1907. Cabré, que era l'única candidata, ha estat elegida pels membres del ple de la institució. Han votat 216 delss eus mmebres, i la candidata ha obtingut 198 vots a favor, 5 en contra i 13 vots en blanc.Un cop elegida, ha anunciat que l'entitat té la voluntat d'avançar en l'adaptació de l'IEC a les exigències del segle XXI i que vol reeixir en els terrenys de la comunicació, la digitalització, la innovació i la transparència en la gestió. Cabré ha explicat que prioritzaran la recerca en la catalanitat en un sentit ampli i que no es limitaran a divulgar recerca en català, sinó a fer recerca en català. Ha anunciat que s'elaborarà un nou diccionari normatiu pancatalà i ha fet un al·legat a preservar la unitat de la llengua.Cabré ha recordat la figura de Prat de la Riba, de qui ha dit que era un home "amb sentit d'Estat, que sense tenir-lo va actuar com si el tingués". Prat de la Riba es va dedicar a crear estructures d'Estat, ha explicat Cabré, i ha assegurat que li agradaria que sorgís des dels poders públics aquest "esperit d'Estat" i de construcció d'unes bases sòlides, necessàries per un país.La nova presidenta ha anunciat l'objectiu d'un Institut que sigui més conegut per la societat catalana, més actiu en el posicionament públic i que vol que l'IEC crei opinió i ha afirmat que li agradaria que fos una "opinió vinculant", com era en els anys de la Mancomunitat. catalanitat, lleialtta a la institució i disponibilitat per servir-la.Doctora en Filosofia i Lletres, Teresa Cabré és una lingüista respectada. Pertany a l'IEC des de l'any 1989 i dirigeix la secció filològica des del 2014. El seu àmbit, el filològic, és un dels més emblemàtics en l'actuació de l'Institut. També està al capdavant de la càtedra Pompeu Fabra de la UPF i és Creu de Sant Jordi. Va ser també la primera directora del Termcat, el consorci que es dedica a integrar la terminologia catalana en l'àmbit tècnic i científic.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor