El Govern descarta fer el pressupost d'aquest any i centra esforços en el del 2022

Altres notícies que et poden interessar

Aclarida la incògnita del. El conseller d'Economia,, ha assegurat aquest dimecres al Parlament que la intenció del Govern és començar a treballar a partir de la setmana que ve en la confecció dels comptes públics per al 2022. D'aquesta manera, Giró descarta que l'executiu afronti un procés de negociació per aquest any. Les dates i el recorregut parlamentari que requereix un pressupost ho feien pràcticament inviable.L'anunci de Giró arriba l'endemà que el president de la Generalitat, demanés un "gran acord" que permeti confeccionar un nou pressupost per sortir de la crisi de la Covid-19 . Ara bé, Aragonès no va especificar si el Govern pretenia afrontar un procés de negociació pressupostària per aquest 2021 o preferia demorar l'esforç per confeccionar uns nous comptes de cara a l'exercici 2022.El president de la Generalitat ja havia afirmat dimarts, en la roda de premsa posterior a la primera reunió ordinària del consell executiu, que la decisió sobre l'elaboració d'un pressupost per al 2021 es prendria de forma immediata. "El nou pressupost respondrà al context de superació de la crisi. Hi treballarem intensament", es va limitar a expressar Aragonès davant la premsa.Giró ha destacat aquest dimecres que els nous comptes han de guiar-se pels conceptes de prosperitat compartida, i creixement econòmic, social i mediambiental. El conseller d'Economia s'ha pronunciat després d'una interpel·lació de la diputada i portaveu del PSC,, que l'instava a presentar com més aviat els comptes per al 2022. La intenció de Giró és posar-se en contacte amb els diferents grups parlamentaris la setmana que ve amb l'objectiu de mantenir-hi una primera ronda de contactes: "Ho volem fer, ho farem bé, però ho farem amb temps", ha raonat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor