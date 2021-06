La valenta resposta d'uns professors per donar suport a un alumne que pateix bullying

Profesores por toda España se ponen falda para dar clase 😍 🌈



Un gesto que nos ha puesto los pelos de punta.



Fomentar el respeto entre el alumnado es el principal objetivo de estas acciones y acabar con el absurdo pensamiento de que la ropa tiene género #LaRopaNoTieneGenero pic.twitter.com/IyY0sysUAb — banderaslgtb (@BanderasLGTB) May 27, 2021

L'assetjament escolar és una de les problemàtiques més greus que afronten els joves i els infants. Instituts d'arreu de Catalunya pateixen, dia rere a dia, una infinitat de casos de joves i nens que, pel seu físic o per masclisme i homofòbia. El 2021 no ha estat un any excepcional davant aquest problema iha volgut donar una original resposta a un cas d'assetjament brutal que va patir un dels seus alumnesUn professor i el cap d'estudis de l'institut públicvan saber com havia patit assetjament un dels alumnes del seu centre per haver-se "atrevit" a venir un dia a l'escola amb faldilla. Doncs ells han fet el mateix. Diverses imatges publicades per ells i pel centre, mostren els dos mestres amb una faldilla donant classes, assegurant que volen donar tot el seu suport al menor i demostrar que a l'escola "pots venir vestit com et doni la gana".La seva reivindicació ha tingut ressò, que han volgut remarcar les problemàtiques que viuen els joves als instituts i a les escoles, davant l'assetjament homòfob que encara no té solució.han decidit fer el mateix i s'han volgut vestir amb una faldilla per mostrar el seu suport i denunciar el

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor