Els sensellar de Barcelona es vacunen contra la Covid-19 i les «etiquetes»

Al llarg del matí d'aquest dijous, 80 persones sense llar han passat a vacunar pel centre obert que Arrels Fundació té al carrer de la Riereta, al Raval de Barcelona. Un any i tres mesos després de l'esclat de la pandèmia ha començat el procés de vacunació de les persones que viuen al carrer o no tenen un habitatge segur.Abans de les onze del matí, diversos usuaris esperaven a la porta del centre. Un d'ells és l'Eugene, nascut a la República Txeca i que fa 20 anys que va arribar a Barcelona. "Des d'aleshores sempre he viscut al carrer", explica. L'únic breu període en què va tenir un sostre va ser fa pocs anys, quan va ocupar una casa buida a Blanes, però va acabar-ne marxant.Quan Arrels el va informa que el Departament de Salut facilitaria la vacunació al centre, no s'ho va pensar dues vegades. Defensa que la idea que els sensesostre tenen més possibilitats de contagiar-se no es correspon del tot a la realitat. "Ens dutxem i tenim cura de la higiene", explica.En una línia similar s'expressa el Giorgio, que també s'ha vacunat avui. "Es pot pensar que anem bruts i agafem totes les malalties. Araque ens hem vacunat, tenim un problema menys de cara a la gent", diu. "És important que ens vacunem per evitar les etiquetes que la gent ens posa", apunta. Camilo també defensa que posar-se la vacuna és necessari, mentre que la Gemma reconeix que ha tingut por al contagi i a partir d'avui respirarà una mica més tranquil·la.Un cop acabaven de fer la cua fora, els usuaris entraven al centre, s'identificaven i de seguida entraven a la sala on el personal del CAP Drassanes els subministrava la vacuna. La vacunació s'ha fet amb el fàrmac de Janssen, que és monodosi i ja garanteix la immunització dels usuaris.Un factor rellevant, segons el director d'Arrels, Ferran Busquets. "És important que sigui una única dosi perquè els nostres usuaris ja tenen prou feina amb sobreviure al carrer", afirma. Busquets valora positivament que el Departament de Salut hagi decidit "apropar-se" a les persones sense llar i facilitar que rebin la vacuna en un espai que per a ells és segur i conegut, com el centre obert de la fundació."Habitualment és un problema que els usuaris s'hagin d'acostar al sistema sanitari. Avui es demostra que quan els sistemes públics s'acosten a les persones, aquestes hi accedeixen", considera Busquets.La vacunació a persones sense llar de Barcelona continuarà demà a la parròquia de Santa Anna i des d'Arrels expliquen que l'Ajuntament té previst habilitar un altre punt de subministrament la setmana que ve. "Com més opcions de vacunació tinguem per a les persones sensellar, més aviat es vacunaran", avisa Busquets.Almenys 80 sensellar tenen avui una preocupació menys, però la seva realitat continua sent la supervivència en una ciutat i un sistema que els expulsen . La darrera diagnosi d'Arrels assenyala que a la capital hi ha 4.700 persones sensellar. Pel que fa a les persones sensesostre, des de l'esclat de la pandèmia fins al novembre passat, l'Ajuntament havia atès 1.522 persones, el 45% de les quals no dormia al carrer abans del març del 2020.Un cop vacunat, l'Eugene recull el seu gos i es prepara per tornar a l'església de Sant Just i Pastor. Allà hi tornarà a passar la nit i intentarà fer-ho acompanyat. "És millor dormir amb més gent perquè així ens protegim i evitem que la gent ens molesti i ens faci mal", conclou.

