El govern espanyol compara els indults amb el diàleg de Zapatero amb ETA

La ministra espanyola d'Educació i Formació Professional, Isabel Celaá, ha comparat aquest dijous la possible concessió dels indults als presos polítics amb la tasca de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero en el "diàleg valent i decidit" amb l'organització terrorista ETA, i ha assegurat que "cal fer passos endavant per garantir la convivència" a Catalunya.En una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya (RNE), Celaá ha defensat que la decisió "valenta i amb tant de lideratge" de Zapatero va eliminar el terrorisme i, a parer seu, el president Pedro Sánchez té el mateix "coratge" per afrontar la situació a Catalunya. En aquesta línia, la ministra ha dit que li agradaria tenir "una oposició que acompanyés" i ha recordat que, quan el PP va governar, el PSOE va ajudar en la "resolució de problemes d'estat" com l'aplicació de l'article 155, el pacte antiterrorista i l'abstenció perquè governés Mariano Rajoy.Així, Celaá ha criticat la concentració a la plaça Colón contra els indults als líders del procés -en la qual, de moment, hi participarà el PP i Vox- perquè, des del seu punt de vista, aquesta mena de protestes no millora la relació entre catalans. Amb tot, la ministra ha recordat que la decisió sobre els indults "no s'ha pres" i ha recordat que s'abordarà "quan calgui", sempre conforme a la legalitat i a la deliberació que s'ha de sostenir en el consell de ministres.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor