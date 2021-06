La perillosa moda entre els joves que gairebé acaba en tragèdia

Elss'escampen cada vegada més de pressa. L'últim en afegir-se a la llista ha estat un challenge que es realitza mentre es passeja en grup pel carrer. Així, tot caminant, un membre de la colla n'empeny un altre per provocar un xoc amb persones desconegudes.Deixant de banda que la broma és incompatible amb mantenir la distància de seguretat obligatòria per la pandèmia,. Pot provocar ensurts, caigudes, lesions... i en casos extrems, fins i tot atropellaments.És el cas viscut -i gravat- aUn grup de joves caminava per la vorera quan es va trobar dues noies de cara. Llavors, van llençar una amiga contra les desconegudes amb la mala sort que va passar pel mig i va caure sola al mig de la carretera.En aquell moment va passar un cotxe per la via i va impactar amb la noia, que. Per sort, no va ser plenament atropellada i no va patir lesions importants, però l'ensurt va ser enorme, tal com mostren les imatges.

