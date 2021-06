Un tren dels Ferrocarrils descarrila a Sarrià i afecta totes les línies del Vallès

Un tren descarrilat a l'estació dels Ferrocarrils (FGC) de Sarrià, a Barcelona, ha provocat un grapat d'incidències a tot el servei. Els fets s'han produït aquesta nit i no hi ha cap ferit. Les línies més afectades han estat les del Vallès. Els trens a les línies S1 Terrassa Nacions Unides i S2 Sabadell Parc del Nord fan parada a totes les estacions, perquè les línies L6 Sarrià s'ha suprimit així com l'L12 Reina Elisenda, tot i que al voltant de les deu del matí ha recuperat el servei.



Els horaris han quedat alterats però mantenen les freqüències de pas habituals, segons informa FGC. A primera hora, s'han suprimit els trens S7 i S5 amb destinació Plaça Catalunya de les 07.36 hores i les 07.41 hores, i també s'ha cancel·lat el servei de la S1 cap a la mateixa estació de les 8 del matí entre Terrassa Nacions Unides i Rubí.



Segons han informat fonts de FGC, la incidència a Sarrià és perquè un tren buit ha patit de nit una sortida parcial de l'eix de la via. FGC preveu que el servei de l'L12 es vagi recuperant progressivament durant el dia de dijous. Segons han informat fonts de FGC, la incidència a Sarrià és perquè un tren buit ha patit de nit una sortida parcial de l'eix de la via. FGC preveu que el servei de l'L12 es vagi recuperant progressivament durant el dia de dijous.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor