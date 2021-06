La candidatura alternativa al Col·legi de l'Advocacia veu amb optimisme la participació electoral

Eleccions aquest dijous al Col·legi de l'Advocacia de Barcelona (ICAB), després d'una campanya que s'ha polaritzat en les candidatures de la degana, Maria Eugènia Gay, que opta a la reelecció, i la que encapçala Gonçal Oliveros, que aplega els sectors crítics amb l'actual gestió. Una tercera candidatura la presideix Vanessa González.A dos quarts de dues, la participació era superior al 15%, cosa que fa preveure que quan es tanquin les urnes, a les nou del vespre, haurà superat amb escreix el 19% de les darreres eleccions, el 2017. Una major mobilització electoral ha estat un dels objectius de la candidatura de Gonçal Oliveros, que han criticat el perfil baix de la campanya institucional de l'ICAB. Per primer cop, no hi ha hagut debat electoral de candidats per la decisió de Gay de no participar-hi. Un fet que les altres candidatures han considerat una manca de respecte als col·legiats.Les forces en joc s'han concentrat en Gay i Oliveros. La degana ha aconseguit sumar col·legiats lligats a alguns dels grans despatxos de Barcelona i representa el continuisme en la gestió feta els darrers anys. De fet, tant Gay com una altra integrant de la seva llista, Montse Pintó, són filles d'antics degans de la institució. L'equip de la degana ha destacat l'esforç que s'ha fet des de la junta per reforçar la formació dels col·legiats, un dels punts forts del seu projecte.Oliveros, per la seva banda, ha sumat sectors sobiranistes i progressistes entorn un programa que proposa un major compromís de l'ICAB en la defensa dels drets i llibertats i en el suport a un gremi que pateix la crisi i viu una creixent proletarització. Per això proposen reactivar la borsa de treball del Col·legi i un conveni col·lectiu en el sector. Oliveros ha emergit com el portaveu d'una part de la professió que ha criticat el mutisme de Gay davant la repressió de l'Estat i les sentències de la justícia europea.Per la seva banda, Vanessa González ha buscat fer-se un espai en els sectors més radicalitzats del constitucionalisme, qualificant Gay i Oliveros de ser independentistes, aquest de manera desacomplexada i la degana d'amagatotis. González va arribar a enviar una carta als col·legiats acusant Gay de no ser prou contundent contra Carles Puigdemont, "l'enemic al qual ens enfrontem".Aquet dijous es poden veure cues davant de l'ICAB, el que no sol ser molt habitual en els processos electorals al Col·legi. Un dels qui ha anat a exercir el seu dret ha estat el president del Barça, Joan Laporta, qui, per cert, no ha tingut problema a mostrar les seves simpaties, fent-se una foto amb Oliveros i membres de la seva candidatura.

