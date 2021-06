La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha imposat una multa d'1,35 milions d'euros a Iberdrola Clientes –la comercialitzadora del grup Iberdrola en el mercat lliure- per haver fet canvis en la tarifa de la llum de forma fraudulenta.Segons ha informat aquest dijous en un comunicat, a principis de 2018, Iberdrola va enviar una carta a més de 45.000 clients amb contracte en el mercat lliure indexat a la Tarifa d'Últim Recurs (TUR) on se'ls informava d'un canvi de tarifa a tipus fix.En la missiva, la companyia assegurava que això suposaria un estalvi del 10% en la factura de la llum quan, a la pràctica, acabava cobrant un 14,8% més. A banda, la carta no mencionava la possibilitat de rescindir la nova proposta.La resolució publicada aquest dijous per la CNMC assenyala que la tarifa proposada per Iberdrola sí que reduïa en un 4,5% l'import fix de la factura de la llum, però, per altra banda apujava un 20,33% la part variable. Això es traduïa en un increment d'uns 30 euros anuals en la factura de la llum pel consumidor. Segons la CNMC, Iberdrola va actuar amb "falta de transparència" i "incomplint algunes de les mesures de protecció dels consumidors".No obstant això, la resolució encara no és ferma, ja que l'empresa disposa de dos mesos per presentar un recurs contenciós-administratiu davant l'Audiència Nacional.

