Descobreixen «les zones calentes» del món on poden sorgir nous coronavirus

ha descobert quines són les zones del planeta on es poden donar les condicions perquè sorgeixi un nou coronavirus en el futur. En un moment on la vacunació és l'element clau per combatre la pandèmia actual de Covid-19, aquest estudi adverteix dels canvis globals que afavoreixen possibles contagis en humans de malalties animals.La fragmentació dels boscos, l'expansió agrícola i la producció ramadera concentrada sfavorables per als ratpenats que porten coronavirus, com és el cas de la Covid-19 actual -segons afirmen desenes d'estudis científics, encara que els EUA investiguin el seu origen-. Aquests punts calents permeten molts més escenaris perquè els ratpenats puguin contagiar els humans, ja sigui a través de fems, a través de la terra, o simplement en ser caçats i menjats.Els estudis científics i biològics han determinat que els ratpenats de ferradura-els coneguts com a coronavirus- que han provocat estralls al llarg de les últimes dècades, però que ha culminat, de manera greu, en una pandèmia mundial. L'estudi d'aquestes tres universitats va utilitzar sensors remots per analitzar i determinar els patrons de la terra que fan servir els ratpenats de ferradura, que s'estén des d'Europa occidental fins al sud-est asiàtic.La majoria dels punts calents els han identificat. L'elevada demanda de productes carnis ha impulsat una expansió de la ramaderia industrial a gran escala, creant grans moviments de terra i provocant l'agrupació massiva d'espècies immunodeprimides com els ratpenats.són dos punts problemàtics, segons l'estudi, per l'augment indiscriminat de la fragmentació de boscos. Una situació similar passa a laper culpa de la producció ramadera, que provoca alteracions molt grans en el comportament d'espècies com els ratpenats. "Esperem que aquests resultats puguin ser útils per identificar com intervenir en aquestes regions i per augmentar la resistència a l'efecte de contagi del coronavirus", ha afirmat Maria Cristina Rulli, una de les investigadores principals de l'estudi.

