El Ministeri de Sanitat i les autonomies han aprovat aquest dimecres un semàfor d'obligat compliment per a l'obertura dels locals d'oci nocturn i per a l'hostaleria., hora màxima de tancament fins que s'assoleixi la vacunació de 70% de la població. Catalunya i altres cinc comunitats hi han votat en contra.Les autonomies que estiguin en-amb una incidència d'entre 50 i 150 casos per cada 100.000 habitants- podran reobrir l', amb un terç de l'aforament interior, sempre que els indicadors estiguin millorant. Catalunya es troba en aquest nivell d'alerta, amb 110 casos per 100.000 habitants, per la qual cosa amb aquests paràmetres Salut podria autoritzar la reobertura dels locals.Quan una autonomia assoleixi el-per sota d'una incidència de 50 per 100.000 habitants- podrà autoritzar les discoteques a obrir, amb un aforament màxim del 50%.Per contra, les comunitats amb un risc alt -per sobre dels 150 casos per 100.000 habitants-, com ara Madrid i Andalusia, hauran de tancar l'oci nocturn. Aquestes comunitats han estat dues de les que han votat en contra de les mesures, amb Catalunya, Galícia, Múrcia i País Basc.

