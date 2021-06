Mor el periodista català Fèlix Martínez als 52 anys

El periodista barceloníha mort aquest dimecres a l'edat de 52 anys, segons eldiario.es. Ell mateix va formar part de l'equip fundador del digital que ara mateix dirigeix. Va treballar en altres rotatius de renom, com lo. El 2007 va rebre elper la sèrie d'articles publicada aquell mateix any al mitjà madrileny, amb el nom El jefe de la Triple A. Va rebre el guardó juntament amb Nando García i Joan Manuel Baliellas.Va publicar llibres com Los Señores de Barcelona, Estevill y el clan de los mentirosos, així com Jordi Pujol, en nombre de Catalunya,, Los Intocables i Legado de cenizas, els quatre darrers escrits amb el periodista Jordi Oliveres.

