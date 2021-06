Acusen un professor de la UAB d'assetjament, intimidació i agressions verbals

Presumpte cas d'assetjament per part d'un professor de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Aquest cap de setmana, el compte d'Instagram vetencobreix ha posat al descobert un cas que s'allarga des de fa més de 10 anys per part d'un docent i que afecta alumnes, membres del professorat i altres persones de la comunitat educativa. El comunicat també denuncia la passivitat de la universitat durant tot aquest temps.En declaracions a, dues portaveus del grup de suport expliquen que hi hauria prop d'una quinzena de persones que haurien patit agressions verbals i situacions d'assetjament i intimidació per part d'aquest docent que "no només es quedaven en comentaris". Davant la "inoperància" de la mateixa universitat, les afectades han optat per dirigir-se directament a l'Observatori per a la Igualtat de la UAB per activar el protocol d'agressions masclistes i abordar les acusacions, que en el seu moment, segons diuen, van ser titllades de "rumorologia".Les estudiants lamenten que l'activació d'aquest protocol comporta la desprotecció de l'alumna que ha decidit denunciar els fets revelant la seva identitat, deixant-la subjecte "al rol de poder" del professor que, temen, podria prendre represàlies. Ara, amb la creació d'aquesta comissió es recolliran tots els testimonis i proves contra el docent en qüestió i s'acabarà emetent un informe vinculant amb les mesures que s'hauran d'emprendre en cas que s'acabin demostrant aquestes pràctiques.Així doncs, tal com s'estableix en el protocol , s'ha constituït una Comissió Tècnica Assessora (CTA), formada per tècnics especialistes en diferents àrees en perspectiva de gènere, que avaluarà tècnicament el cas i proposarà mesures correctores i protectores. A partir d'ara, es recopilarà tota la informació "amb el màxim de celeritat possible i el màxim de sensibilitat i respecte dels drets de cadascuna de les persones implicades", no podent-se excedir els dos mesos des del dia de la presentació de la denúncia corresponent.Segons ha explicat a aquest mitjà la secretària general i responsable de Polítiques d'Igualtat de la UAB, Esther Zapater, des de l'Observatori no eren coneixedors fins fa 15 dies dels fets denunciats que s'haurien estat produint durant l'última dècada i assegura que la institució no havia rebut cap informació oficial ni oficiosament al respecte. Malgrat tot, Zapater insisteix que des del moment que van rebre la denúncia han actuat i actuaran sobre el cas "amb el màxim compromís" i comptant amb la plena col·laboració que també els ha transmès el deganat. A més a més, apunta que, si escau, podrien arribar a notificar els fets al Ministeri Fiscal garantint tot l'assessorament jurídic necessari a les víctimes.La Comissió, que ja s'ha posat en marxa per esclarir els fets amb celeritat, acabarà elevant una proposta d'actuació -subjecte de recurs- al rector que serà el responsable d'emetre una resolució. En el mentrestant, el CTA podria prendre immediatament mesures cautelars si així ho considerés oportú com ara canvis d'horari o de grup o, inclús, canvi de lloc de treball; així com facilitar l'acompanyament de la denunciant.Les afectades, que han rebut una allau de suport tant des de les xarxes socials com des de la comunitat de la mateixa facultat, demanen protocols més efectius contra aquest tipus de casos i que es reforci la protecció cap a les víctimes i els testimonis. Acusen la UAB de voler "amagar" l'episodi per raons de prestigi i consideren que la universitat hauria de demanar perdó públicament. Asseguren que elles aniran fins al final perquè no tenen "res a perdre".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor