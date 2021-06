Les cambres demanen interconnectar els aeroports del Prat, Reus i Girona amb alta velocitat

El, a proposta de la seva Comissió d'Ordenació del Territori, ha acordatal projecte d'que proposa l'empresa estatal AENA. A través d'un comunicat, les cambres catalanes s'han mostrat favorables a les infraestructures previstes al Prat, tant pel que fa a la terminal satèl·lit com la tercera pista. Tanmateix, mentre no s'executi la nova inversió, consideren que cal mantenir la planificació de totes les altres inversions previstes.Ara bé, les cambres de Catalunya (entre les quals es troben Reus, Tarragona i Valls) consideren que cal "unaque la que fins ara hem vist" i que contempli la intermodalitat entre el ferrocarril i els aeroports catalans per configurar una xarxa. En concret, defensen que cal assegurar que l'aeroport del Prat compti amb una estació on puguin arribar trens d'alta velocitat i que "tant l'aeroport de Reus com el de Girona puguin alimentar i alimentar-se de les connexions ferroviàries d'alta velocitat".En general, les cambres aposten perquè els aeroports catalans amb tràfic internacional estiguin integrats amb la xarxa ferroviària d'altes prestacions "de manera que sigui possible i fàcil que els viatgers que arriben als aeroports puguin traslladar-se a la xarxa de ferrocarril per arribar a les seves destinacions o a la resta d'aeroports".